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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل عن تعرض إيمان البحر درويش لأزمة صحية: عاوز رقمه

مصطفي كامل
مصطفي كامل

يبحث الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن أرقام هواتف أسرة الفنان إيمان البحر دوريش؛ للتواصل معهم؛ بعد انتشار صورة للفنان وهو طريح الفراش في حالة صعبة.

وكتب الفنان مصطفى كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “بعض الزملاء الصحفيين أرسلوا لي صوره للفنان إيمان البحر درويش، في حالة مرضية صعبة جدا، يصعُب عليّٰ نشرها”.

وأضاف مصطفى كامل: “من يعرف أي رقم من أرقام أسرته، يرسله لي في أسرع وقت؛ حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة”.

وكان الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، قد كشف عن موقف النقابة من الفنان إيمان البحر درويش.

وقال محمد عبد الله: "نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش؛ حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة".

ونشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وظهر إيمان البحر درويش، وقد فقد شعره والكثير من وزنه وبملامح متغيرة للغاية.

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