الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي.. 8 أعراض تصيب مرضى السرطان| اعرفها

هل يمكن للعلاج الإشعاعي أن يسبب آثار جانبية؟ يمكن للعلاج الإشعاعي لسرطان الدماغ أن يسبب آثار جانبية، حيث يؤثر الإشعاع على الخلايا السليمة في الدماغ بجانب الخلايا السرطانية المستهدفة، وقد تظهر هذه الآثار الجانبية بشكل فوري أو بعد فترة من الزمن.

الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي

قال الدكتور النخيلي استشارى جراحات الأورام، لصدي البلد أنه من بين الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الإشعاعي لسرطان الدماغ هي :

التعب والإرهاق

الصداع

غثيان وقيء

فقدان الشهية

تغيرات في الشخصية والمزاج

تساقط الشعر في منطقة العلاج

ضعف الذاكرة والتركيز

التهاب الجلد في منطقة العلاج

يمكن للأطباء تخفيف هذه الآثار الجانبية باستخدام أدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الغثيان والمضادات الحيوية في حالة الالتهاب، كما يمكن تحسين جودة الحياة بالعلاج النفسي أو التغذية السليمة. ينبغي للمريض أن يبلغ الطبيب عن أي أعراض جانبية يعاني منها بعد العلاج الإشعاعي.