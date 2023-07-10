عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر تكثف حملاتها بزيارات مفاجئة لـ 36 مستشفى خاصة بالدقهلية

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر قامت بتوجيه حملاتها للتأكد من جاهزية المستشفيات الخاصة لإستقبال الحالات الطارئة وللتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.
 

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الحملات الرقابية تضمنت المرور على نحو 36 مستشفى خاصة  تبين أن 20 منها دون سلبيات فيما تم توجيه إنذارات لنحو 16 أخرى بضرورة استيفاء الاشتراطات الطبية .

وأشار فؤاد أنه فيما يخص سياسات مكافحة العدوى فقد تبين عدم التزام 4 مستشفيات بتطبيقها على النحو الأمثل إلى جانب رصد العديد من السلبيات بعدد محدود من المستشفيات تتعلق ببرامج الجودة وفصل النفايات.

وأكد مدير إدارة العلاج الحر، أن الفريق الذى قام بالزيارات أعد تقريرا بالسلبيات التى تم رصدها بالمستشفيات لاتخاذ القرار المناسب حيال هذه المخالفات  وتفاديها خلال الفترة القادمة، مشيرا الى أن مثل هذه الزيارات مستمرة للتأكد من انضباط العمل داخل المستشفيات حرصا على صحة وسلامة المرضى.

IMG-20230710-WA0026
IMG-20230710-WA0026
IMG-20230710-WA0024
IMG-20230710-WA0024
IMG-20230710-WA0025
IMG-20230710-WA0025
IMG-20230710-WA0022
IMG-20230710-WA0022
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى الدكتور خالد عبد الغفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة .. وردّ صادم منها

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: رفع 630 طن مخلفات صلبة وأتربة من الشوارع والميادين

ترشيحاتنا

الوزراء الفلسطيني يرد على قرار "الكابينت الإسرائيلي" بشأن منع انهيار السلطة

شركة صينية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في الهيدروجين الأخضر بمصر

وزير العمل يسلم 1.2 مليون جنيه بشيكات لورثة العمالة غير المنتظمة.. صور

المشعَجلي مهنة حكومية انقرضت.. فما قصتها؟

بعد تصريحات عميد القلب.. جدل بين شعبان ومنتصر عن فوائد المشي للمساجد

رئيس مجلس النواب يشيد بمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

سر محلات الكباب.. طريقة عمل الكفتة المشوية

فعلت هذا التصرف.. أم العريس تمنع عروسين من ارتداء الشبكة| شاهد

فيديو

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ