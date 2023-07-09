استشاري علاج إشعاعي: تخفيض العلاج من 30 إلى 3 جرعات

قال الدكتور خالد عبد السلام الصياد، استشاري العلاج الإشعاعي و الأورام بجامعة مونستر بألمانيا، إنه من خلال جمعية جسر الألمانية قاموا بالنجاح في تخفيض جرعات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان من 30 جرعة في العلاج العادي إلى 3 أو 5 جرعات، و ذلك بواسطة الأشعة الجراحية خلال العام الماضي.

ولفت "الصياد"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إلى أنهم قاموا بتقديم برنامج نقل خبرات عن طريق جمعية "جسر" الأهلية بألمانيا، موضحا أن هذه التقنية تحتاج إلى خبرة لذلك قاموا بتدريب أطباء بجمعية أهلية تدعى " أيادي المستقبل" لتطبيق هذه التقنية بمصر.

وأوضح "الصياد"، أنه قام بالاستعانة ببعض من الزملاء الأطباء بألمانيا و سويسرا عن طريق جمعية "جسر" لتدريب شباب من "أيادي المستقبل" لمدة 4 شهور كاملة.

تم علاج 50 حالة حتى الأن خلال هذه التقنية

وتابع، أنه تواصل مع أول حالة تعاني من السرطان و قام بعلاجها و تعافت بالكامل منذ سنة، مؤكدا أنه تم علاج 50 حالة حتى الأن خلال هذه التقنية.

