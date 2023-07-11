متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

فقدان الوزن المفرط يمكن أن يكون خطيرًا على الصحة، خاصة إذا كان الفقدان في وزن الجسم بشكل سريع وغير متوقع. يجب على الأشخاص الذين يفقدون الوزن بشكل مفرط الحذر واستشارة الطبيب إذا كانوا يلاحظون أيا من الأعراض التالية التى كشفت عنها خبيرة التغذية سكينة جمال لصدى البلد.

متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

متى يكون فقدان الوزن خطر ؟

الشعور بالإرهاق والضعف الشديد

فقدان الشهية وقلة الاهتمام بالأكل

الإسهال أو الإمساك لفترة طويلة

تغيّرات في الحالة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق

فقدان الوزن السريع والمفاجئ دون سبب واضح

الإصابة بالإصابات بسهولة أكبر من المعتاد

الشعور بالدوار والإغماء



يجب على الأشخاص الذين يتعرضون لفقدان الوزن المفرط بشكل مفاجئ الحصول على تقييم صحي من قبل الطبيب. فقدان الوزن المفرط يمكن أن يكون نتيجة لمشاكل صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية، أو السرطان، أو الجهاز الهضمي، أو اضطرابات الأكل مثل فرط الأكل، أو الإصابة بالإيدز. يجب التحقق من هذه الأمور وعلاجها إذا كانت تتسبب في فقدان الوزن المفرط.