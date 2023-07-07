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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلل التوتر والعصبية|مدربة: اليوجا تزيد من مرونة الجسم وتساعد على فقدان الوزن

اليوجا
اليوجا

أوضحت إيمان مدحت مدربة يوجا، أن اليوجا أساسها معروف من الهند وتم اكتشاف معابد داخل مصر في الأقصر وأسوان يوجد بها رسومات ونقوشات على جدرانها، ولكن لم يتم اكتشاف حتي الآن  من أي حضارة تم اكتشاف اليوجا.


وأوضحت، إيمان خلال لقائها مع الإعلامية “هبة ماهر ”ببرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية “الدي أم سي”، معني اليوجا فهي السلام العادل والأمان، فهي تساعد على الاسترخاء التام، وهناك أنواع عديدة من اليوجا وأول نوع منها هي الهاثا وهي اليوجا التقليدية وباقي الأنواع مشتق منها وتنوعت وتعددت أنواع اليوجا  نظرا لاختلاف  احتياجات وشخصيات الإنسان،  والتي تناسب شخصيات الأفراد،  فهناك من لديهم فرط حركة ومن لديهم عصبية شديدة، فإن اليوجا تساعد على التقليل من هذه الضغوط وتساعد على طرد وتقليل الصفات السيئة.

 

اليوجا تزيد من مرونة الجسم وتفقد الوزن وتعمل على الاسترخاء والهدوء وتخفيض التوتر

 وأكدت مدربة اليوجا، أنها ممارسة تمارين اليوجا يساعد على الوضعية الصحيحة والمناسبة  للوقوف و الجلوس، وتطرد الطاقة السلبية من الجسم وتساعد على الاسترخاء، فهي رياضة لا تحتاج إلى مجهود بدني زائد عن الحد، وتخفض ضغط الدم وتضبطه، وتعزز طاقتك والنوم بشكل أفضل، كما أنها تزيد من مرونة الجسم وفقدان الوزن، وتساعد على تقليل التوتر والعصبية، وزيادة التركيز والتأمل والشعور بالاسترخاء والهدوء، مضيفة أنه يوجد  أنواع من اليوجا ما يتناسب مع وضعية الجسد والتأقلم بشكل صحيح حتي لا تؤذي نفسك.

مدربة يوجا الهند السلام العادل الإسترخاء التام الهاثا فرط حركة الوضعية الصحيحة تعزز طاقتك النوم مرونة الجسم فقدان الوزن تقليل التوتر التأمل زيادة التركيز

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