طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

طريقة عمل البان كيك، هي وصفة شهية وسهلة التحضير تستخدم في إفطار الصباح أو غداء خفيف. البان كيك عبارة عن عجينة سائلة تحتوي على الحليب والبيض والدقيق والسكر والملح، يتم تحمير العجينة لعمل البان كيك على المقلاة حتى تصبح ذهبية اللون ويتم تقديمها مع العسل أو الشراب أو السكر البودرة والفواكه الطازجة.

طريقة عمل البان كيك

إليك وصفة بسيطة لعمل البان كيك:

المكونات:

1 كوب دقيق

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 كوب حليب

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة

الطريقة:

في وعاء كبير، امزجي الدقيق ومسحوق الخبز والسكر والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة جيدًا ثم أضيفي الحليب وامزجي.

أضيفي الخليط السائل إلى الخليط الجاف وامزجي جيدًا.

أضيفي الزبدة المذابة وامزجي حتى يتم دمجها تمامًا في العجينة.

سخني مقلاة على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

اسكبي مقدار 1/4 كوب من العجينة على المقلاة المدهونة.

حرّكي المقلاة قليلاً حتى يتساوى الخليط، واتركيها على النار حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون وتظهر الفقاعات على السطح.

اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى واتركيه لمدة دقيقة إضافية أو حتى ينضج تمامًا.

كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من جميع العجينة.

يُقدّم البان كيك بعد تزيينه بالسكر البودرة أو العسل أو الفواكه المفضلة. بالهناء والعافية!



طريقة عمل البان كيك

يمكنك إعداد البان كيك باستخدام الوصفة التالية للشي مصطفى العمدة:

المكونات:

1 ½ كوب دقيق

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 ¼ كوب حليب

1 بيضة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

الطريقة:

في وعاء كبير، امزجي الدقيق، مسحوق الخبز، السكر والملح.

أضيفي الحليب والبيضة وامزجي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي الزبدة المذابة وامزجي حتى تتكوّن عجينة سلسة.

سخني مقلاة على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

اسكبي مقدار 1/4 كوب من العجينة على المقلاة المدهونة.

حرّكي المقلاة قليلاً حتى يتساوى الخليط، واتركيها على النار حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون وتظهر الفقاعات على السطح.

اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى واتركيه لمدة دقيقة إضافية أو حتى ينضج تمامًا.

كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من جميع العجينة.

يُقدّم البان كيك عادةً مع العسل أو الشراب أو الفواكه المفضلة. بالهناء والعافية!

طريقة عمل البان كيك بالموز

يمكن إضافة الموز إلى وصفة البان كيك الأساسية لإعطاءها نكهة مميزة. إليك وصفة بسيطة لعمل بان كيك بالموز للشيف محمود العمدة:

المكونات:

1 ½ كوب دقيق

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 ¼ كوب حليب

1 بيضة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

2 حبات موز ناضجة مهروسة

الطريقة:

في وعاء كبير، امزجي الدقيق، مسحوق الخبز، السكر والملح.

أضيفي الحليب والبيضة وامزجي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي الزبدة المذابة وموز المهروس وامزجي حتى تتكوّن عجينة سلسة.

سخني مقلاة على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

اسكبي مقدار 1/4 كوب من العجينة على المقلاة المدهونة.

حرّكي المقلاة قليلاً حتى يتساوى الخليط، واتركيها على النار حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون وتظهر الفقاعات على السطح.

اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى واتركيه لمدة دقيقة إضافية أو حتى ينضج تمامًا.

كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من جميع العجينة.

يُقدّم البان كيك بالموز عادةً مع شراب القيقب أو العسل أو الفواكه المفضلة أو الكريمة الطازجة. بالهناء والعافية!

طريقة عمل البان كيك بدون لبن

طريقة عمل البان كيك

يمكن إعداد البان كيك بدون استخدام اللبن، وذلك باستبداله بالماء أو بالحليب النباتي. إليكِ وصفة بسيطة لعمل البان كيك بدون لبن:

المكونات:

1 ½ كوب دقيق

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 ¼ كوب ماء أو حليب نباتي (مثل حليب اللوز أو الصويا)

1 بيضة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

الطريقة:

في وعاء كبير، امزجي الدقيق، مسحوق الخبز، السكر والملح.

أضيفي الماء أو الحليب النباتي والبيضة وامزجي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي الزبدة المذابة وامزجي حتى تتكوّن عجينة سلسة.

سخني مقلاة على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

اسكبي مقدار 1/4 كوب من العجينة على المقلاة المدهونة.

حرّكي المقلاة قليلاً حتى يتساوى الخليط، واتركيها على النار حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون وتظهر الفقاعات على السطح.

اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى واتركيه لمدة دقيقة إضافية أو حتى ينضج تمامًا.

كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من جميع العجينة.

يُقدّم البان كيك بدون لبن عادةً مع العسل أو الشراب أو الفواكه المفضلة. بالهناء والعافية!

طريقة عمل البان كيك بالشوفان

طريقة عمل البان كيك

يمكن إضافة الشوفان إلى وصفة البان كيك لإضافة الألياف والمغذيات الصحية إلى الوجبة. إليك وصفة بسيطة لعمل بان كيك بالشوفان:

المكونات:

1 كوب دقيق

1/2 كوب شوفان

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 ¼ كوب حليب

1 بيضة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

الطريقة:

في وعاء كبير، امزجي الدقيق والشوفان ومسحوق الخبز والسكر والملح.

أضيفي الحليب والبيضة وامزجي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي الزبدة المذابة وامزجي حتى تتكوّن عجينة سلسة.

سخني مقلاة على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

اسكبي مقدار 1/4 كوب من العجينة على المقلاة المدهونة.

حرّكي المقلاة قليلاً حتى يتساوى الخليط، واتركيها على النار حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون وتظهر الفقاعات على السطح.

اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى واتركيه لمدة دقيقة إضافية أو حتى ينضج تمامًا.

كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من جميع العجينة.

يُقدّم البان كيك بالشوفان عادةً مع العسل أو الشراب أو الفواكه المفضلة أو الكريمة الطازجة. بالهناء والعافية!

طريقة عمل البان كيك بدون بيض

طريقة عمل البان كيك

يمكن إعداد بان كيك لذيذ بدون استخدام البيض، وذلك باستخدام بعض المكونات البديلة. إليك وصفة بسيطة لعمل بان كيك بدون بيض:

المكونات:

1 ½ كوب دقيق

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 ¼ كوب حليب

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

1 ملعقة صغيرة من خل التفاح أو عصير الليمون

الطريقة:

في وعاء كبير، امزجي الدقيق، مسحوق الخبز، السكر والملح.

أضيفي الحليب والزبدة المذابة وخل التفاح أو عصير الليمون، وامزجي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

اتركي العجينة جانبًا لمدة 5 دقائق حتى ترتاح.

سخني مقلاة على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

اسكبي مقدار 1/4 كوب من العجينة على المقلاة المدهونة.

حرّكي المقلاة قليلاً حتى يتساوى الخليط، واتركيها على النار حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون وتظهر الفقاعات على السطح.

اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى واتركيه لمدة دقيقة إضافية أو حتى ينضج تمامًا.

كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من جميع العجينة.

يُقدّم البان كيك بدون بيض عادةً مع العسل أو الشراب أو الفواكه المفضلة. بالهناء والعافية!

طريقة عمل البان كيك نادية السيد

طريقة عمل البان كيك

نادية السيد هي شيف مصرية مشهورة ولديها العديد من الوصفات الشهية بما فيها وصفة بان كيك. إليك وصفة بان كيك نادية السيد:

المكونات:

1 ½ كوب دقيق

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 بيضة

1 ¼ كوب حليب

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

الطريقة:

في وعاء كبير، امزجي الدقيق، مسحوق الخبز، السكر والملح.

افركي البيضة جيدًا في وعاء صغير ثم أضيفيها إلى الخليط الجاف.

أضيفي الحليب بالتدريج وامزجي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي الزبدة المذابة وامزجي.

سخني مقلاة على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

اسكبي مقدار 1/4 كوب من العجينة على المقلاة المدهونة.

حرّكي المقلاة قليلاً حتى يتساوى الخليط، واتركيها على النار حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون وتظهر الفقاعات على السطح.

اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى واتركيه لمدة دقيقة إضافية أو حتى ينضج تمامًا.

كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من جميع العجينة.

يُقدّم البان كيك بعد تزيينه بالسكر البودرة أو العسل أو الفواكه المفضلة. بالهناء والعافية!