سهلة وسريعة.. طريقة عمل البان كيك

بخطوات سريعة ومكونات متوفرة من مطبخك يمكنك تحضير حلوي البان كيك السريعة إليك أكثر من طريقة اختارى الطريقة التي تناسبك لأمهر الشيفات

البان كيك للشيف أميرة شنب



المقادير لتحضير البان كيك





3/4 كوب حليب

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوب طحين

2 ملعقة كبيرة خل ابيض

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

بيضة





طريقة التحضير للبان كيك





1- في وعاء اخلطي الخل والحليب و اتركيه لمدة 5 دقائق وأضيفي الزبدة والبيض واخلطي حتى تتجانس المكونات

2- على نار متوسطة و مقلاة غير لاصقة اسكبي فيها حوالي 2 ملعقة كبيرة من المزيج لعمل دوائر من البان كيك

3-اتركي المزيج في المقلاة لمدة 30 ثانية ثم اقلبيها حتى يصبح لونها بني فاتح وتنضج وزينيها بصوص الفراولة

البان كيك للشيف نجلاء الشرشابي

المقادير..

1 كوب دقيق

2 ملعقتان كبيرتان سكر

2 ملعقه صغيرة بيكنج باودر

1 بيض مخفوق

1 كوب حليب

2 ملعقتان زيت نباتي

طريقة التحضير

في وعاءٍ كبير أخلطي الدقيق، السكر، البايكنج باودر والملح

قومى بعمل فجوة في وسط الخليط ثمّ أضيفي الحليب، البيض والزيت.

أخلطي المكونات جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة سائلة.

في المقلاة سخني مقلاة واسعة على النار ثم اسكبي ربع كوب من العجينة قلبي البان كيك من الجهتين وكرري العملية حتى انتهاء كمية العجين.