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مرأة

مذاق لن تتوقعيه .. طريقة سريعة لعمل البان كيك

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
البان كيك
البان كيك
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لمياء الياسين
فى دقائق معدودة يمكنك تحضير البان كيك لأطفالك فى المدرسة بمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى.

المقادير لتحضير البان كيك

3/4 كوب حليب
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
كوب طحين
2 ملعقة كبيرة خل ابيض
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
بيضة

طريقة التحضير للبان كيك

- في وعاء اخلطي الخل والحليب و اتركيه لمدة 5 دقائق وأضيفي الزبدة والبيض واخلطي حتى تتجانس المكونات
- ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة واسكبي فيها حوالي 2 ملعقة كبيرة من المزيج لعمل دوائر من البان كيك
اتركي المزيج في المقلاة لمدة 30 ثانية ثم اقلبيها حتى يصبح لونها بني فاتح وتنضج
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