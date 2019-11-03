مذاق لن تتوقعيه .. طريقة سريعة لعمل البان كيك

فى دقائق معدودة يمكنك تحضير البان كيك لأطفالك فى المدرسة بمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى.



المقادير لتحضير البان كيك



3/4 كوب حليب

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوب طحين

2 ملعقة كبيرة خل ابيض

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

بيضة



طريقة التحضير للبان كيك



- في وعاء اخلطي الخل والحليب و اتركيه لمدة 5 دقائق وأضيفي الزبدة والبيض واخلطي حتى تتجانس المكونات

- ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة واسكبي فيها حوالي 2 ملعقة كبيرة من المزيج لعمل دوائر من البان كيك

اتركي المزيج في المقلاة لمدة 30 ثانية ثم اقلبيها حتى يصبح لونها بني فاتح وتنضج