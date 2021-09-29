بخطوات بسيطة .. طريقة تحضير عجينة البان كيك

قدّم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير البان كيك.

طريقة عمل ألبان كيك ..

المكوّنات :

2 كوب دقيق

2 1/2 ملعقة صغيره بايكنج باودر

3 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيره ملح

2 بيض

1 1/2 كوب حليب سائل

3 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة، أو سمنة

فانيليا

في وعاء، يخلط الدقيق مع البيكينج بودر، السكر والملح معاً.

في وعاء آخر، يخفق البيض مع الحليب والفانيليا.

يخلط مزيج البيض على خليط الدقيق جيداً وتضاف الزبدة.

نسخن مقلاة ونضع فيها القليل من الزبدة أو السمن، نصب مقدار فنجان في المقلاة وتترك لتتحمر من الأسفل وتقلب، تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.