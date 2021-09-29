عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات بسيطة .. طريقة تحضير عجينة البان كيك

صدى البلد

قدّم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير البان كيك.

طريقة عمل ألبان كيك ..

المكوّنات :

2 كوب دقيق
2 1/2 ملعقة صغيره بايكنج باودر
3 ملعقة كبيرة سكر
1/2 ملعقة صغيره ملح
2 بيض
1 1/2 كوب حليب سائل
3 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة، أو سمنة
فانيليا

في وعاء، يخلط الدقيق مع البيكينج بودر، السكر والملح معاً.

في وعاء آخر، يخفق البيض مع الحليب والفانيليا.

يخلط مزيج البيض على خليط الدقيق جيداً وتضاف الزبدة.

نسخن مقلاة ونضع فيها القليل من الزبدة أو السمن، نصب مقدار فنجان في المقلاة وتترك لتتحمر من الأسفل وتقلب، تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

البان كيك طريقة البان كيك البان كيك سالي فؤاد

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير البان كيك بدون تكاليف

ترشيحاتنا

عبد اللطيف درويش يكشف أسرارًا جديدة عن أول تجربة لتوطين الصناعة المصرية

أشرف قاسم : يجب على اتحاد الكرة معاقبة اللاعب مصطفى محمد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

دعاء القنوت.. كلمات لا تتردد في تكرارها حتى الصباح

اللعب في الملاهي ينتهي بـ وفاة طفل بـ تآكل الدماغ

مش عيب ولا حرام.. حلا شيحة ترد على تعليق الابتعاد عن الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ