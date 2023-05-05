فطار جديد .. طريقة عمل البان كيك

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وجديدة في وجبة الفطار نقدم لكي اليوم طريقة عمل البان كيك الحلو

المكوّنات

دقيق

كوب

سكر

ملعقتان كبيرتان

بايكنغ باودر

ملعقتان صغيرتان

ملح

ملعقة صغيرة

بيض

مخفوق 1

حليب

كوب

زيت نباتي

ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير

نخلط الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والملح في وعاءٍ كبير.

نحدث فجوة في وسط الخليط ثمّ نضيف الحليب، البيض والزيت.

نخلط المكوّنات جيّداً باستخدام الخلاط الكهربائي حتى نحصل على عجينة سائلة.

نسخّن مقلاة واسعة على النار ثمّ نسكب ربع كوب من العجينة في المقلاة.

نقلّب البان كيك حتى تشقرّ من الجهتين.

نكرّر العملية حتى انتهاء كمية العجين