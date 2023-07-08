طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

كب كيك الشوكولاتة من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وبالأخص الأطفال، لذا قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة..



مقادير كب كيك الشوكولاتة



٢كوب دقيق

٢بيض

كوب ونصف سكر

كوب حليب

نصف كوب زيت

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام

باكو بيكنج بودر

ربع كوب شوكولاتة خام دارك ذائبة

كوب شوكلت شيبس دارك



طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة



نضع كل المكونات ففي الخلاط ما عدا الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً ثم نضع الخليط في بولة ونضيف عليه المواد الجافة بعد نخلها ونقلبهم جيداً ثم نضيف جزء من الشوكلت شيبس ونحضر قوالب الكب كيك ونضع بها الورق المخصص لها ونبدأ بوضع الخليط في القوالب كما وضحنا بالحلقة ونضع على الوجه القليل من الشوكلت شيبس وندخله فرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة ثم نختبره مثل الكيكة ونتركه يبرد قبل التقديم وصحتين وعافية.