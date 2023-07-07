لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

كيكة التمر من الحلويات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كيكة التمر.



مقادير كيكة التمر



٢ كوب دقيق

٢٥٠ جم عجوة

١ كوب ماء

٣/٤ كوب زيت

١ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف كوب زبادي

نصف كوب عين جمل للوجه

قالب الانجليش كيك



طريقة تحضير كيكة التمر



في وعاء على النار نضع العجوة مع الماء ونقلبها حتى تطرى ثم نضيف لها البيكنج صودا ونرفعها من على النار.

في العجان نضع الزيت والزبادي ونخفقهم جيدا ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونعجن حتى يتجانسوا.

أخيرا، نضيف العجوة ونقلب.

نسكب الخليط في قالب الكيك ونضع عين الجمل على الوجه وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة أو حتى تنضج وتقدم بالهنا والشفا.