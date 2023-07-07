عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

طريقة عمل كيكه التمر
طريقة عمل كيكه التمر

كيكة التمر من الحلويات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كيكة التمر.

txt

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل فتة حارة بالسجق| بمذاق لا يقاوم


مقادير كيكة التمر


٢ كوب دقيق
٢٥٠ جم عجوة
١ كوب ماء
٣/٤ كوب زيت
١ ملعقة صغيرة بيكنج باودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف كوب زبادي
نصف كوب عين جمل للوجه
قالب الانجليش كيك


طريقة تحضير كيكة التمر


في وعاء على النار نضع العجوة مع الماء ونقلبها حتى تطرى ثم نضيف لها البيكنج صودا ونرفعها من على النار.

في العجان نضع الزيت والزبادي ونخفقهم جيدا ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونعجن حتى يتجانسوا.

أخيرا، نضيف العجوة ونقلب.

نسكب الخليط في قالب الكيك ونضع عين الجمل على الوجه وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة أو حتى تنضج وتقدم بالهنا والشفا.

كيكة التمر طريقة عمل كيكة التمر مقادير كيكة التمر طريقة تحضير كيكة التمر الشيف غادة التلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

شاهد.. ترحيب حار بالنجم الفرنسي مبابي خلال زيارة مسقط رأسه في الكاميرون

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

موضوعات متعلقة

بلوجر تثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب كتب تباع في المكتبات| تفاصيل

معلومات خطيرة عن عملية حورية فرغلي.. تفاصيل

بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

تحذير من تناول اللبن الرائب في الليل | سبب صادم

ترشيحاتنا

قرار نهائي.. كاف يحدد موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: مصر من أولى الدول امتلاكا لأقمار البث التليفزيوني

10 كلمات تفتح لك أبواب السماء في وداع ذي الحجة .. لا تغفلها

تونس.. قرارات رئاسية عاجلة بإعفاء موظفين عموميين من منصبيهما

سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع

بمعطف جينيفر لوبيز.. شاكيرا تتألق بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ