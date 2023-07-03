طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

مولتن كيك كداب من الحلويات الشهية والتي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مولتن كيك كداب فيما يلي:



مقادير مولتن كيك كداب



٢كوب ونصف دقيق

٤بيض

كوب سكر

كوب زيت

كوب حليب

باكو بيكنج بودر

باكو فانيليا

٣ملعقة كبيرة كاكاو خام

(لتسقية الكيك)

كوب حليب دافئ

٢ملعقة كبيرة جناش شوكولاتة



طريقة تحضير مولتن كيك كداب



في الخلاط نضع البيض والسكر والحليب والزيت والفانيليا ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم نضع الخليط في بولة وننخل عليه الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في قوالب مولتن كيك مدهونة زبدة ومرشوشة بالدقيق أو بالقليل من الكاكاو الخام ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٠-٢٥ دقيقة.

ونختبر نضج الكيك بعود خلة حتى نتأكد من تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد تماماً ثم نقوم بعمل فتحات فيه بعود الخلة ثم نسقيه بخليط التسقية أو بالحليب الدافئ فقط أو بماء كمبوت أو بشربات حسب المتوفر ثم نفتحه من المنتصف بقطاعة أو بالسكينة ونصب داخله جناش الشوكولاتة ثم نغطيه بغطاء الكيك "الذي قطعناه بالقطاعة" ثم يزين بالآيس كريم والمكسرات وصوص الكراميل ويقدم وصحتين وهنا.