عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فتة حارة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

فتة حارة بالسجق
فتة حارة بالسجق

فتة حارة بالسجق من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثيرون، لذا تعتبر أكلة جديدة و غير تقليدية بالنسبة للبعض، فيمكنك تقديمها و إعدادها في البيت بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة حارة بالسجق.

txt

طريقة عمل الفشة المحمرة | بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل رغيف السمين البلدي في البيت

مقادير فتة حارة بالسجق


١ كيلو سجق
١ بصل
٣ فص ثوم
١ فلفل اخضر
١ فلفل حار
٣ طماطم
٤ ملعقة كبيره دبس الرمان
١ ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح و فلفل
بهارات
٢ ملعقه كبيرة بقدونس
٢ كوب رز
١ مكعب مرق
١ ملعقة صغيره كركم
٢ خبز مقطع و مقلي
٤ كوب لبن زبادي
١ كوب طحينة
٤ ملعقه كبيره ليمون
٣ فص ثوم
١ ملعقه كبيره سمنة
٢ ملعقه كبيره زيت
بقدونس و صنوبر للوجة


طريقة تحضير فتة حارة بالسجق


في وعاء على النار نضع القليل من الزيت مع البصل حتى يذبل ثم نضيف السجق ونترك حتى ينضج تماماً ثن نضيف الفلفل الاخضر والحار والثوم ثم نضيف الصلصة والطماطم و نتبل بملح، فلفل وبهارات ثم نضيف القليل من الماء و نتركها لتتسبك و أخيراً نضيف البقدونس ودبس الرمان ونرفعها عن النار
في وعاء نضع القليل من الزيت مع الارز، الكركم، ملح و مكعب المرق ونقلبهم قليلاً ثم نغمرهم بالماء ونتركه لينضج تماماً
لعمل الصلصة :
نخلط الزبادي مع الطحينة، ليمون وملح 
في طبق التقديم نضع الخبز المقلي وعليه الصلصة ثم الارز ثم اخيراً السجق على الوجه ونزيين بالصنوبر المقلي والبقدونس وتقدم بالهنا و الشفا

فتة حارة بالسجق طريقة عمل فتة حارة بالسجق مقادير فتة حارة بالسجق الشيف غادة التلى طريقة تحضير فتة حارة بالسجق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 / 7 / 2023

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

موضوعات متعلقة

رقم صادم | سعر قميص محمود العسيلي في حفل الساحل يثير الجدل

طريقة عمل الفشة المحمرة | بأسهل الخطوات

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

طريقة عمل رغيف السمين البلدي في البيت

نشرة المرأة والصحة| تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ.. صور لخطيبة حفيد عادل إمام تثير الجدل.. سعر صادم لفستان إليسا

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا جنين إلى 5 شهداء و27 جريحا

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

صدمة بين زملاء الفنان أحمد قنديل بطل الاختيار 2 بعد رحيله المفاجئ

طواف الوداع وأحكامه وضوابطه.. احذر 4 أخطاء يقع فيها حجاج عند أدائه

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

أتفق مع كولر.. ميدو يقترح حلاً للقضاء على مشكلات الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة لاعب كمال الأجسام چو لندنر.. علامات خطيرة للسكتة القلبية

بلاش تدخله البيت نهائيا.. تحذير من تناول اللانشون المباع بالأسواق لسبب خطير

بينهما 26 عاما وأنجبا 5 أطفال.. أمريكيان يثيران الجدل بشأن حياتهما

تحذير من تناول اللبن الرائب في الليل | سبب صادم

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ