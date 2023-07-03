طريقة عمل فتة حارة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

فتة حارة بالسجق من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثيرون، لذا تعتبر أكلة جديدة و غير تقليدية بالنسبة للبعض، فيمكنك تقديمها و إعدادها في البيت بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة حارة بالسجق.

مقادير فتة حارة بالسجق



١ كيلو سجق

١ بصل

٣ فص ثوم

١ فلفل اخضر

١ فلفل حار

٣ طماطم

٤ ملعقة كبيره دبس الرمان

١ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح و فلفل

بهارات

٢ ملعقه كبيرة بقدونس

٢ كوب رز

١ مكعب مرق

١ ملعقة صغيره كركم

٢ خبز مقطع و مقلي

٤ كوب لبن زبادي

١ كوب طحينة

٤ ملعقه كبيره ليمون

٣ فص ثوم

١ ملعقه كبيره سمنة

٢ ملعقه كبيره زيت

بقدونس و صنوبر للوجة



طريقة تحضير فتة حارة بالسجق



في وعاء على النار نضع القليل من الزيت مع البصل حتى يذبل ثم نضيف السجق ونترك حتى ينضج تماماً ثن نضيف الفلفل الاخضر والحار والثوم ثم نضيف الصلصة والطماطم و نتبل بملح، فلفل وبهارات ثم نضيف القليل من الماء و نتركها لتتسبك و أخيراً نضيف البقدونس ودبس الرمان ونرفعها عن النار

في وعاء نضع القليل من الزيت مع الارز، الكركم، ملح و مكعب المرق ونقلبهم قليلاً ثم نغمرهم بالماء ونتركه لينضج تماماً

لعمل الصلصة :

نخلط الزبادي مع الطحينة، ليمون وملح

في طبق التقديم نضع الخبز المقلي وعليه الصلصة ثم الارز ثم اخيراً السجق على الوجه ونزيين بالصنوبر المقلي والبقدونس وتقدم بالهنا و الشفا