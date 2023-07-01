طريقة عمل رغيف السمين البلدي في البيت

رغيف السمين البلدي من الأكلات التي يفضل البعض تناولها بالأخص خلال أيام عيد الأضحى ما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

وكشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل رغيف السمين البلدي.



مقادير رغيف السمين البلدي



كيلو قلب وكلاوي

ربع كيلو لية مكعبات

نصف كيلو كبدة

نصف كيلو حلويات ونفوس

فلفل أخضر حار شرائح

زيت

بهارات لحمة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير رغيف السمين البلدي



في صينية ساخنة على النار نضع كمية كبيرة من الزيت ثم نضع اللية حتى تأخذ لون ثم نأخذ جزء كبير منها ونضعه على حافة الصينية والجزء الآخر نتركه في المنتصف ثم نتبل القلب والكلاوي برشة بهارات لحمة ورشة فلفل أسود وندعكهم جيداً ثم نضع القلب في منتصف الصينية ونقلبه مع اللية حتى يأخذ لون ثم نضعه على حافة الصينية ثم نضع الكلاوي في منتصف الصينية مع اللية الموجودة في المنتصف ونقلب حتى تأخذ لون ثم نضع بهارات اللحمة ورشة فلفل أسود ونقلب ثم نضعها على حافة الصينية ثم نضع الحلويات والنفوس في منتصف الصينية مع اللية ونقلب حتى تأخذ لون ثم نضعها على حافة الصينية ثم نضع الكبدة ونشوحها مع اللية حتى تأخذ لون ثم نخلط كل محتويات الصينية مع بعض ونقلب جيداً على نار عالية حتى لا ينزل منها الماء ثم نضيف الفلفل الحار ونقلب حتى تمام النضج ثم نحضر العيش ونفتحه ونضع عليه جرجير وكل مكونات السمين ونرش رشة ملح أو نضع العيش في الصينية ونتركه يتشرب من الصوص وبهاريز المكونات ثم نضعه في طبق ونضع عليه كل مكونات السمين ويقدم وصحتين وهنا