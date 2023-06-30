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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل صينية كبد
طريقة عمل صينية كبد وكلاوي

صينية كبد وكلاوي من الأكلات الشهية التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي وغير تقليدي.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صينية كبد وكلاوي فيما يلي…..

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مقادير صينية كبد وكلاوي


كيلو كبد وكلاوي
ربع كيلو فلفل حار شرائح
زيت
بهارات لحمة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير صينية كبد وكلاوي


في صينية على النار نضع القليل من الزيت أو الزبدة ثم نضع الثوم والفلفل الحار ونقلب ثم نضع الكبد والكلاوي ونشوحها جيداً ثم نضيف كل التوابل ونقلب وتقدم وصحتين وهنا

صينية كبد وكلاوي مقادير صينية كبد وكلاوي طريقة عمل صينية كبد وكلاوي طريقة تحضير صينية كبد وكلاوي الشيف نونا

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