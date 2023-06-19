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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الحجازية الإسكندراني

طريقة عمل الحجازية
طريقة عمل الحجازية الاسكندراني

الحجازية الاسكندراني من الحلويات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ، ويمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل الحجازية الاسكندراني .

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مقادير الحجازية الاسكندراني


(العجينة)
كوب حليب
٢ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
٢كوب سميد ناعم
٢كوب دقيق
نصف كوب سكر
نصف كوب سمنة
رشة ملح
(الحشوة)
3/4كوب سكر
كوب سميد ناعم
٢ملعقة كبيرة قرفة بودر
٢ملعقة كبيرة كاكاو خام
نصف كوب لوز مجروش
نصف كوب فستق مجروش
٣ملعقة كبيرة ماء


طريقة تحضير لحجازية الاسكندراني


في بولة نضع الحليب والخميرة وملعقة من السكر ونقلب جيداً ونتركها حتى تتفاعل الخميرة ثم في العجان نضع السميد والدقيق والسمنة والملح وباقي كمية السكر ونعجن "نبس" ثم نضيف خليط الحليب ونعجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نضعها في بولة ونتركها حتى تختمر قليلاً ثم في صينية مدهونة بالسمنة نفرد جزء من الخليط ثم نضع الحشوة، ثم نفرد عليها الجزء الآخر ونحدد أحرفها بالسكينة ونشكلها بالشوكة كما وضحنا بالحلقة ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الحشوة).

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً.

الحجازية الاسكندراني طريقة عمل الحجازية الاسكندراني الشيف دعاء السمنودي مقادير الحجازية الاسكندراني طريقة تحضير لحجازية الاسكندراني

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