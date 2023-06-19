بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الحجازية الإسكندراني

الحجازية الاسكندراني من الحلويات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ، ويمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل الحجازية الاسكندراني .



مقادير الحجازية الاسكندراني



(العجينة)

كوب حليب

٢ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

٢كوب سميد ناعم

٢كوب دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب سمنة

رشة ملح

(الحشوة)

3/4كوب سكر

كوب سميد ناعم

٢ملعقة كبيرة قرفة بودر

٢ملعقة كبيرة كاكاو خام

نصف كوب لوز مجروش

نصف كوب فستق مجروش

٣ملعقة كبيرة ماء



طريقة تحضير لحجازية الاسكندراني



في بولة نضع الحليب والخميرة وملعقة من السكر ونقلب جيداً ونتركها حتى تتفاعل الخميرة ثم في العجان نضع السميد والدقيق والسمنة والملح وباقي كمية السكر ونعجن "نبس" ثم نضيف خليط الحليب ونعجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نضعها في بولة ونتركها حتى تختمر قليلاً ثم في صينية مدهونة بالسمنة نفرد جزء من الخليط ثم نضع الحشوة، ثم نفرد عليها الجزء الآخر ونحدد أحرفها بالسكينة ونشكلها بالشوكة كما وضحنا بالحلقة ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الحشوة).

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً.