طريقة عمل صدور دجاج مشوية.. صحية وشهية

صدور دجاج مشوية من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، ويمكنك إعدادها وتطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صدور دجاج مشوية فيما يلي....



مقادير صدور دجاج مشوية:



٤صدور دجاج شرائح

(التتبيلة)

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

نصف كوب صويا صوص

٢ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة كبيرة صلصة

2ملعقة كبيرة زبادي

زيت زيتون

زعتر جاف

بابريكا

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير صدور دجاج مشوية:



في بولة نضع صدور الدجاج "نقسم الصدر إلى نصفين في حالة إذا كان الصدر سميك" ثم نضيف عليها كل مكونات التتبيلة ماعدا زيت الزيتون ونتبلها جيداً ثم في طاسة ساخنة جداً على النار نضع القليل من زيت الزيتون والزبدة ثم نضع صدور الدجاج بالتدريج ونتركها حتى تتشمع من جميع الجوانب وتنضج ثم تقدم مع الخضار السوتيه وبالهنا والشفا

