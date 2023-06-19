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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صدور دجاج مشوية.. صحية وشهية

.طريقة عمل صدور دجاج
.طريقة عمل صدور دجاج مشوية

صدور دجاج مشوية من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، ويمكنك إعدادها وتطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.


قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صدور دجاج مشوية فيما يلي....

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مقادير صدور دجاج مشوية:


٤صدور دجاج شرائح 
(التتبيلة)
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
نصف كوب صويا صوص
٢ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة صلصة
2ملعقة كبيرة زبادي
زيت زيتون
زعتر جاف
بابريكا
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير صدور دجاج مشوية:


في بولة نضع صدور الدجاج "نقسم الصدر إلى نصفين في حالة إذا كان الصدر سميك" ثم نضيف عليها كل مكونات التتبيلة ماعدا زيت الزيتون ونتبلها جيداً ثم في طاسة ساخنة جداً على النار نضع القليل من زيت الزيتون والزبدة ثم نضع صدور الدجاج بالتدريج ونتركها حتى تتشمع من جميع الجوانب وتنضج  ثم تقدم مع الخضار السوتيه وبالهنا والشفا
 

صدور دجاج مشوية طريقة عمل صدور دجاج مشوية الشيف دعاء السمنودي مقادير صدور دجاج مشوية طريقة تحضير صدور دجاج مشوية

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