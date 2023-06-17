طريقة عمل جلاش يوناني| بمذاق لا يقاوم

الجلاش يوناني من الأكلات غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير وعلى الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها في المنزل بسهولة و تجديد سفرتك من خلال تقديمها.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جلاش يوناني



مقادير جلاش يوناني



لفة جلاش

زبدة ذائبة

(الحشوة)

سبانخ فريش مفرومة

بصلة مفرومة

شبت مفروم

بصل أخضر حلقات

جبنة ريكوتا

جبنة فيتا

بيض

ملح

فلفل أسود

(للأرضية)

بقسماط مطحون



طريقة تحضير جلاش يوناني



في طاجن مدهون بالزبدة ومرشوش بالبقسماط نضع ورقتين من الجلاش وندهن بالزبدة ثم نضع ورقتين من الجلاش مرة أخرى وندهن بالزبدة ثم نضع الحشوة ثم نكرر نفس طبقات الجلاش وندهن بالزبدة بين كل طبقة والأخرى ثم ندهن الوجه بالزبدة وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل الحشوة)

في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة ونشوحها ثم نرفعها من على النار ونضع السبانخ ونقلب ثم نضيف الجبنة الريكوتا والفيتا والملح والفلفل الأسود والبيض ونقلب ثم نضع الشبت والبصل الأخضر ونقلب جيداً