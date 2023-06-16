تريليتشا كيك بالمانجو من الحلويات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، ويتميز هذا النوع من الكيك بمذاقه المختلف والغير تقليدي عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل تريليتشا كيك بالمانجو فيما يلي….



مقادير تريليتشا كيك بالمانجو



(الكيك)

٢كوب دقيق

٤بيض

كوب سكر

ملعقة كبيرة فانيليا

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

(للتسقية)

كوب مانجو بيوريه

كوب حليب

ربع كوب كريمة حلويات

(للوجه)

كريم شانتي مخفوق



طريقة تحضير تريليتشا كيك بالمانجو



في بولة نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب مدهون بالزبدة وندخله الفرن حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يهدأ تماماً ثم نقوم بعمل فتحات بالشوكة في الكيك ونسقيه بخليط التسقية ثم نضع عليه طبقة من الكريم شانتي ويزين بالمانجو "مقطعة شرائح" ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل خليط التسقية)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً