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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة| شهية وغير تقليدية

طريقة عمل سلطة المكرونة
طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة

سلطة المكرونة بالبسطرمة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل، فيتسم هذا الطبق بمكوناته غير التقليدية ومذاقه الذي يتناسب مع الأجواء الصيفية.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة.

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مقادير سلطة المكرونة بالبسطرمة 


مكرونة فوسيلي مسلوقة
بسطرمة بوم ميت
كوب طماطم شيري
كوب زيتون أسود مخلي
٣فلفل ألوان مكعبات
علبة زبادي
٢ملعقة كبيرة مايونيز
عصير ليمون
خل
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير سلطة المكرونة بالبسطرمة 


في طبق التقديم نضع المكرونة والبسطرمة والطماطم والزيتون والفلفل الألوان ونقلب ثم في بولة نخلط الزبادي مع المايونيز وعصير الليمون والخل والملح والفلفل الأسود ونضيفهم على خليط المكرونة والخضار ونقلب جيداً ثم تقدم السلطة بالهنا والشفا.

 

سلطة المكرونة بالبسطرمة طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة مقادير سلطة المكرونة بالبسطرمة الشيف دعاء السمنودي طريقة تحضير سلطة المكرونة بالبسطرمة

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