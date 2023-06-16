طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة| شهية وغير تقليدية

سلطة المكرونة بالبسطرمة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل، فيتسم هذا الطبق بمكوناته غير التقليدية ومذاقه الذي يتناسب مع الأجواء الصيفية.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة.



مقادير سلطة المكرونة بالبسطرمة



مكرونة فوسيلي مسلوقة

بسطرمة بوم ميت

كوب طماطم شيري

كوب زيتون أسود مخلي

٣فلفل ألوان مكعبات

علبة زبادي

٢ملعقة كبيرة مايونيز

عصير ليمون

خل

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير سلطة المكرونة بالبسطرمة



في طبق التقديم نضع المكرونة والبسطرمة والطماطم والزيتون والفلفل الألوان ونقلب ثم في بولة نخلط الزبادي مع المايونيز وعصير الليمون والخل والملح والفلفل الأسود ونضيفهم على خليط المكرونة والخضار ونقلب جيداً ثم تقدم السلطة بالهنا والشفا.