أرخص من المحلات.. طريقة عمل التشوروز في البيت

التشوروز من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار تناولها وشرائها من المحلات.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل التشوروز.



مقادير التشوروز



كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ملعقة كبيرة زبدة

زيت للقلي

(للتغليف)

سكر

قرفة بودر



طريقة تحضير التشوروز



في حلة على النار نضع الحليب والسكر والزبدة والفانيليا ونقلب ونترك الخليط حتى يغلي ثم في بولة ننخل الدقيق والبيكنج بودر والملح ونصب عليهم خليط الحليب الساخن ونقلب بسرعة حتى تتكون عجينة متماسكة وثقيلة "مثل عجينة بلح الشام" وفي حالة إذا كانت العجينة ثقيلة جداً نضيف المزيد من الحليب وفي حالة إذا كانت سائلة جداً نضيف المزيد من الدقيق ثم نضع العجينة في كيس حلواني ببلبة ونقطعها في زيت غزير ساخن حتى ينضج التشوروز ويأخذ لون ذهبي ثم نغلفه بالسكر والقرفة أو نضع عليه صوص شوكولاتة حسب الرغبة ويقدم بالهنا والشفا.

