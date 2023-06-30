طريقة عمل حواوشي لحمة أحلى من المحلات

حواوشي لحمة من الأكلات الشعبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات و الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل حواوشي لحمة فيما يلي:



مقادير حواوشي لحمة



كيلو لحمة مفرومة

ربع كيلو دهن كلاوي

كيلو بصل مفروم

ربع كيلو فلفل حار مفروم

بهارات حواوشي

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي



عيش بلدي

(لدهن العيش)

ثوم مفروم

ماء بصل

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير حواوشي لحمة:



في بولة نضع البصل "بعد عصره جيداً مع الاحتفاظ بماء البصل لدهن العيش" ثم نضع الملح والفلفل الأسود ونفرك جيداً ثم نضع الفلفل الحار ونفرك جيداً ثم نضع اللية وبهارات الحواوشي ونفرك جيدا ثم نضع اللحمة المفرومة ونفرك جيداً "ويمكن وضع كل المكونات في الكبة للحصول على خليط ناعم" ثم نحضر رغيف العيش ونفتحه من أحد جوانبه ونغلفه من الداخل بخليط الدهن ثم نضع خليط اللحمة المفرومة وندهن الوجه من الخارج بخليط الدهن ونكرر حتى الانتهاء من الكمية ثم نضعه على صاج وندخله فرن مشتعل مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ أو نضعه في طاسة على النار مدهونة بالقليل من الزيت حتى تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا.

