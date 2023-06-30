طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

كوارع بالكيس الحراري من الطرق التي لا تعرفها الكثير من ربات المنزل، ولكن على الرغم من ذلك تتميز بسهولتها وسرعتها أيضا على عكس الوصفات والطرق الأخرى التي تحتاج فيها الكوارع إلي الكثير من الوقت.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري..



مقادير كوارع بالكيس الحراري



٢كارع أمامي

٣بصل مكعبات

٣طماطم مكعبات

٢فص ثوم مفروم

٢فلفل حار حلقات

ملعقة صغيرة سكر

سبع بهارات

لاورا بودر

حبهان بودر

بابريكا

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كوارع بالكيس الحراري



في الخلاط نضع البصل والطماطم والثوم والفلفل الحار والسكر والتوابل كلها والقليل من الماء ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط ناعم ثم نغسل الكوارع جيداً بالماء والملح ونضعها في كيس حراري ونضع عليها خليط الطماطم والبصل ونقلب ثم نضعها في بايركس ونقوم بعمل فتحات في الكيس الحراري بالسكينة ثم ندخلها الفرن على أعلى درجة حرارة حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا