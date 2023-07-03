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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطائر البسطرمة بمذاق لا يقاوم

فطائر البسطرمة
فطائر البسطرمة

فطائر البسطرمة من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطائر البسطرمة فيما يلي....

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مقادير فطائر البسطرمة


(العجينة)
٦كوب دقيق
ربع كوب لبن بودر
كوب حليب
ربع كوب زيت
٣ملعقة كبيرة سكر
بيضة
أبيض بيضة
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ للعجن
(الحشوة)
بسطرمة قطع
بيض
زيتون أسود مفروم
فلفل حار مفروم
جبنة موتزاريلا 
(للدهن)
ربع كوب حليب
قهوة سريعة الذوبان
(للوجه)
حبة البركة 


طريقة تحضير فطائر البسطرمة


في العجان نضع كل مكونات العجينة  ماعدا الماء الدافئ ونعجن ثم نضع الماء الدافئ بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نضعها في مكان دافئ حتى تختمر تماماً ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم نرصها على صاج مفروش ورق زبدة ونضغط عليها بكوب كما وضحنا بالحلقة ثم ندهنها بخليط الدهن ونحشيها بالحشوة ونضع الجبنة الموتزاريلا وحبة البركة على الوجه ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا 
(لعمل الحشوة) 
في بولة نضع كل المكونات ماعدا الجبنة الموتزاريلا ونخلط جيداً.
 

فطائر البسطرمة طريقة عمل فطائر البسطرمة طريقة تحضير فطائر البسطرمة الشيف نونا البسطرمة

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