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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن| بأسهل الخطوات

طريقة عمل صينية ماكريل
طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن

صينية ماكريل في الفرن من الأكلات الرئيسية، التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف نونا.

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مقادير صينية ماكريل


سمك ماكريل
ثوم مفروم
فلفل حار مفروم
جزر مبشور
ليمون شرائح
عصير ليمون
بهارات سمك
كمون
ملح
(الخضار)
فلفل رومي حلقات
طماطم حلقات
بصل جوليان


طريقة تحضير صينية ماكريل


في الكبة نضع الثوم والفلفل الحار وعصير الليمون وبهارات السمك والكمون والملح ونخلط جيداً، ثم نضع الخليط في بولة ونضيف عليه الجزر ونقلب جيداً ثم نتبل به السمك جيداً، ثم في صاج نضع خليط الخضار في الأرضية ونضع عليه السمك، ثم نقوم بعمل فتحات في السمك ونضع عليه شرائح الليمون، ثم نغلف الصاج بالفويل، وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ويقدم. وصحتين وهنا
(لعمل الخضار)
في بولة نضع كل الخضار وجزء من التتبيلة ونقلب جيداً. 

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