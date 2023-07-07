طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

دجاج مشوي على الطاسة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة.
مقادير دجاج مشوي على الطاسة
6أوراك دجاج
حزمة بقدونس مفروم
٣ملعقة كبيرة ثوم مفروم
عصير ليمون
٣ملعقة كبيرة زبادي
زيت
بهارات دجاج
بابريكا
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير دجاج مشوي على الطاسة
في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ثم نقوم بعمل فتحات في أوراك الدجاج ثم نتبلها بالتتبيلة جيداً ثم في صينية ساخنة على النار نضع أوراك الدجاج ونشوحها جيداً حتى تمام النضج ثم تقدم بجانب مكرونة بالصوص الأحمر.