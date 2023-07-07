طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

دجاج مشوي على الطاسة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة.



مقادير دجاج مشوي على الطاسة



6أوراك دجاج

حزمة بقدونس مفروم

٣ملعقة كبيرة ثوم مفروم

عصير ليمون

٣ملعقة كبيرة زبادي

زيت

بهارات دجاج

بابريكا

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير دجاج مشوي على الطاسة



في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ثم نقوم بعمل فتحات في أوراك الدجاج ثم نتبلها بالتتبيلة جيداً ثم في صينية ساخنة على النار نضع أوراك الدجاج ونشوحها جيداً حتى تمام النضج ثم تقدم بجانب مكرونة بالصوص الأحمر.