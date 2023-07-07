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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل دجاج مشوي
طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة

دجاج مشوي على الطاسة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة.

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مقادير دجاج مشوي على الطاسة


6أوراك دجاج
حزمة بقدونس مفروم
٣ملعقة كبيرة ثوم مفروم
عصير ليمون
٣ملعقة كبيرة زبادي
زيت
بهارات دجاج
بابريكا
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير دجاج مشوي على الطاسة 


في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ثم نقوم بعمل فتحات في أوراك الدجاج ثم نتبلها بالتتبيلة جيداً ثم في صينية ساخنة على النار نضع أوراك الدجاج ونشوحها جيداً حتى تمام النضج ثم تقدم بجانب مكرونة بالصوص الأحمر.

دجاج مشوي طريقة عمل دجاج مشوي مقادير دجاج مشوي على الطاسة الشيف نونا طريقة تحضير دجاج مشوي على الطاسة

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