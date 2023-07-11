بتخسي رغم تناولك الطعام بشراهة.. اضطرابات شائعة تسبب فقدان الوزن المفرط

اضطرابات أكثر شيوعًا تسبب فقدان الوزن المفرط، هناك العديد من الاضطرابات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن المفرط.

أوضح الدكتور حازم محمد أخصائي التغذية من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد عن أسباب فقدان الوزن المفرط والتى تتمثل فيما يلي :

أسباب فقدان الوزن المفرط

اضطرابات الأكل: مثل فرط الأكل والأكل بدون وجود شهية، واضطرابات تناول الطعام الأخرى قد تؤدي إلى فقدان الوزن المفرط.

السرطان: قد يؤدي السرطان إلى فقدان الوزن المفرط بسبب انخفاض الشهية أو تأثير العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

اضطرابات الغدة الدرقية: مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (التي تؤدي إلى زيادة معدل الأيض) وقصور نشاط الغدة الدرقية (التي تؤدي إلى انخفاض معدل الأيض) يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن المفرط.

الأمراض المعوية: مثل متلازمة القولون العصبي، والتهاب الأمعاء، وارتفاع مستويات السكر في الدم، ومشاكل الكبد وغيرها من الحالات المعوية يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن المفرط.

اضطرابات القلق والاكتئاب: قد تؤدي الأمراض النفسية إلى فقدان الوزن المفرط عن طريق تقليل الشهية وتغيير النمط الغذائي.

يجب على الأشخاص الذين يفقدون الوزن بشكل مفرط الذهاب إلى الطبيب لتحديد سبب الفقدان المفرط في الوزن وتلقي العلاج المناسب.