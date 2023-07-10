إنقاص الوزن في أيام .. تعرف على السعرات اللازمة والريجيم الصحي

الكثير من الأشخاص المصابين بالسمنة يسعون إلي إنقاص الوزن، من خلال الريجيم وبرنامج غذائي صحي ، وسعرات حرارية بالمعيار المضبوط.

وتعتمد برامج تخفيض الوزن على خفض المتناول من السعرات الحرارية وخاصة الدهون . والقاعدة الأساسية للنظام المثالي لتخفيض الوزن هي الحفاظ على التوازن الغذائي ، وذلك بتناول جميع مجموعات الطعام الأساسية وإتباع الطبق الصحي .

وقال المعهد القومي للتغذية إنه ينصح بتناول الخضراوات والفواكه والحبوب) وخاصة الحبوب الكاملة المحتوية على القشرة مثل القمح يومبا وأن تتناول البقوليات مرة أومرتان أسبوعيا.

ما هي السعرات اللازمة لإنقاص الوزن؟

تختلف من شخص لآخر ، ولا يجوز أن تقل عن 1200 سعر في اليوم للسيدات و1600 سعر في اليوم للرجال حتى لا يتعرض الفرد للجوع الشديد أو لسوء التغذية.

الرياضة

يجب ممارسة أي رياضة خفيفة بشكل منتظم لأنها تساعد على حرق الدهون، وأنسب الرياضات هي رياضة المشي (نصف ساعة يوميا لمدة خمس أيام أسبوعيا على الأقل ).

والرياضة تؤدي بجانب لاستهلاك الطاقة ، إلى الإقلال من التوتر والملل اللذان يصاحبان عادة نظام إنقاص الوزن ، والى خروج الفرد من المنزل بعيدا عن تناول الطعام ، وكذلك تحسن كفاءة الجهاز الدوري .

التغير السلوكي في العادات الغذائية

تناول الماء بكثرة 6-8 أكواب في اليوم .

–- تناول طبق السلطة قبل الأكل.

--ضع الطعام في أطباق صغيرة .

--تناول الطعام ببطء مع المضغ الجيد .

-عدم الانشغال بأي أعمال أخرى أثناء الأكل كالقراءة أو مشاهدة التليفزيون .

--عدم الذهاب للتسوق وشراء الطعام في حالة الجوع .

عدم شراء الأطعمة الممنوعة حتى لا يتم أكلها لصعوبة مقاومتها .

نظم الريجيم التجارية

أنظمة غذائية غير صحية لإنقاص الوزن ، وضارة بصحة الجسم. ما هي خصائصها ؟

تحقق نقص سريع في الوزن.

تتكون من وجبات غذائية غير متوازنة(لا تحتوى على كل المجموعات الغذائية المختلفة ) .

تفتقر الى بعض العناصر الغذائية الهامة مما يؤدي للإ صابة بأمراض سوء التغذية.

تتسبب في ارتداد الوزن الزائد مرة أخرى بمجرد التوقف عن النظام ، مما يؤثر على نفسية المريض والشعور بالإحباط والفشل.

ما إغراءات نظم الريجيم الضارة ؟

تعد بنقص سريع في الوزن .

لا إحساس بالجوع.

تناول لبعض الأنواع من الطعام بكميات غير محددة.

ما أنواع الريجيم غير الصحي

يوجد عدة أنظمة رجيم غير صحية مثل :