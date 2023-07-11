طريقة أجنحة الدجاج المقلية في الفرن

أجنحة الدجاج المقلية بالفرن، أجنحة الدجاج المشوية بالزعتر والليمون، يذهب الكثير من الأشخاص إلى أفخم المطاعم لتناول هذه الوجبة، وهي وجبة أجنحة الدجاج بثمن باهظ، وهي فى الحقيقية تعتبر وجبة اقتصادية.

لذلك قامت أغلب المطاعم باختيارها لأنها غير مكلفة وفى نفس الوقت تحقق أرباحا طائلة، كما أن المتعارف عنها أنها ذات قيمة غذائية عالية، فإذا كنت من عشاق وجبة أجنحة الدجاج إليك طريقة إعدادها للشيف مصطفى عثمان.



المكونات لعمل أجنحة الدجاج المقلية فى الفرن

12-16 جناح دجاج

1 كوب فتات الخبز الأبيض

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

1/4 كوب زبدة ذائبة

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم



طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية فى الفرن

يُسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.

يُخلط فتات الخبز وجبنة بارميزان والفلفل الأسود والثوم في وعاء كبير.

يُغمس كل جناح في الزبدة ثم يُغلف بالخليط الجاف.

توزع الأجنحة على صينية خبز ويُطهى في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج الدجاج.