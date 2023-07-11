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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بالفرن

أجنحة الدجاج المشوية
أجنحة الدجاج المشوية بالفرن

يمكن تقديم بعض الوصفات الصحية لتحضير أجنحة الدجاج، وهناك العديد من الطرق الصحية التي يمكن استخدامها في إعداد أجنحة الدجاج للشيف محمود العمدة، منها ما يلي:

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أجنحة الدجاج المشوية بالفرن


المكونات لعمل أجنحة الدجاج المشوية بالفرن


12 - 16 جناح دجاج
1/4 كوب صلصة الصويا
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون
3 ملاعق كبيرة عسل
2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم
2 فص ثوم مفروم


طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بالفرن


يُسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.
يُخلط جميع المكونات في وعاء كبير.
يُضاف أجنحة الدجاج إلى الوعاء ويُخلط جيدًا.
يُوزع الجناح على صينية خبز ويُطهى في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

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