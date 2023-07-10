طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

دجاج سويت اند ساور من الأكلات الغير تقليدية ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج سويت اند ساور، فيما يلي.



مكونات دجاج سويت اند ساور



١ كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات

لتغطيه الدجاج :

نشا

١ بيضة

زيت للقلي

الصلصة :

نصف كوب كاتشب

نصف كوب صلصة

ربع كوب سكر بني

ربع كوب خل

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة نشا مذابة في ½ كوب ماء

ربع كوب صويا

١ اناناس علب

1 فلفل اخضر مقطع

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

ملح وفلفل

١ كوب ارز ابيض للتقديم

طريقة تحضير دجاج سويت اند ساور



نخلط البيض مع الملح وفلفل ثم نضع عليه الدجاج ونقلبهم جيداً

ثم نضع الدجاج في النشا و نغلفه جيداً ثم نقليه بالزيت الساخن حتى يشقر وينضج

في وعاء نضع الزيت مع الثوم، الزنجبيل والفلفل الاخضر ونقلبهم قليلاً ثم نضيف مكونات الصلصة ونقلب حتى يتجانس الخليط ويثقل

نضيف الدجاج والاناناس ونقلب قليلاً ثم نرفعه عن النار و يقدم بالهنا والشفا

