بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون

دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون من الأطباق الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.
وقدّمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون فيما يلي:
مقادير دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون
كيلو دبابيس دجاج
ربع كوب زعتر فريش
3ملعقة كبيرة بشر ليمون
نصف كوب عصير ليمون
2ملعقة كبيرة ريحان مفروم
كوب دبس رمان
ربع كوب مستردة
زيت
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون
في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ثم نقوم بعمل فتحات بالسكينة في دبابيس الدجاج ونضعها في التتبيلة ونتبلها جيداً حتى تتشرب الدبابيس من التتبيلة ثم في ووك ساخن جداً على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع دبابيس الدجاج "من الناحية الموجود بها الفتحات" حتى تأخذ صدمة من كل الجوانب ثم نضع عليها باقي التتبيلة ونتركها حتى تمام النضج وتقدم بجانب مكرونة بالزعتر والزبدة وصحتين وهنا.