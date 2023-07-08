بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون

دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون من الأطباق الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

وقدّمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون فيما يلي:



مقادير دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون



كيلو دبابيس دجاج

ربع كوب زعتر فريش

3ملعقة كبيرة بشر ليمون

نصف كوب عصير ليمون

2ملعقة كبيرة ريحان مفروم

كوب دبس رمان

ربع كوب مستردة

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون



في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ثم نقوم بعمل فتحات بالسكينة في دبابيس الدجاج ونضعها في التتبيلة ونتبلها جيداً حتى تتشرب الدبابيس من التتبيلة ثم في ووك ساخن جداً على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع دبابيس الدجاج "من الناحية الموجود بها الفتحات" حتى تأخذ صدمة من كل الجوانب ثم نضع عليها باقي التتبيلة ونتركها حتى تمام النضج وتقدم بجانب مكرونة بالزعتر والزبدة وصحتين وهنا.