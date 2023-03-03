ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج

أجنحة الدجاج هي طعام شهير للغاية يتم تقديمه في المطاعم.

يشعر الكثير من الناس بالقلق إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة لتناول وفقا لstack

العناصر الغذائية في أجنحة الدجاج

لحم جناح الدجاج مليء بالفيتامينات الطبيعية . على سبيل المثال ، يتم تحميله بفيتامينات B مثل B1 و B2 و B3 و B5 و B6 و B 12. بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على فيتامينات أساسية قابلة للذوبان في الدهون مثل A و ED و K.

عندما يتعلق الأمر بالمعادن ، فإن أجنحة الدجاج تشمل الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والسيلينيوم واليود والنحاس والكروم.

أجنحة الدجاج لا تحتوي على أي كربوهيدرات.

يحتوي جناح دجاج واحد متوسط ​​الحجم على حوالي 6 جرامات من إجمالي الدهون: 2 جرام دهون مشبعة ، و 3 جرام أحادي غير مشبع ، و 1 جرام غير مشبع.

لذلك ، تحتوي أجنحة الدجاج بشكل أساسي على دهون صحية. يعتقد معظمهم أن الدهون المشبعة ليست صحية.

مشكلة الدهون المشبعة هي أنها تؤكل بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

تحتاج إلى حوالي 15-20 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا.

أما البروتين فهو 4.3 جرام و 73 سعرة حرارية لكل جناح.

أفضل طريقة لأكل أجنحة الدجاج وأكثرها وعيًا بالصحة هي تحميصها أو شويها .



يعتقد الكثير من الناس نفس الشيء ، العظام أفضل.

ستة أجنحة دجاج منزوعة العظم تحتوي على:

462 سعرة حرارية

36 جم إجمالي الدهون - 10 جم دهون مشبعة ،

23 جم كربوهيدرات

23 جم بروتين و

1176 مجم صوديوم.

