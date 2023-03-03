عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج

صدى البلد

أجنحة الدجاج هي طعام شهير للغاية يتم تقديمه في المطاعم.

 

 يشعر الكثير من الناس بالقلق إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة لتناول وفقا لstack

 

العناصر الغذائية في أجنحة الدجاج
لحم جناح الدجاج مليء بالفيتامينات الطبيعية . على سبيل المثال ، يتم تحميله بفيتامينات B مثل B1 و B2 و B3 و B5 و B6 و B 12. بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على فيتامينات أساسية قابلة للذوبان في الدهون مثل A و ED و K. 

 

عندما يتعلق الأمر بالمعادن ، فإن أجنحة الدجاج تشمل الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والسيلينيوم واليود والنحاس والكروم.

أجنحة الدجاج لا تحتوي على أي كربوهيدرات. 

يحتوي جناح دجاج واحد متوسط ​​الحجم على حوالي 6 جرامات من إجمالي الدهون: 2 جرام دهون مشبعة ، و 3 جرام أحادي غير مشبع ، و 1 جرام غير مشبع. 

لذلك ، تحتوي أجنحة الدجاج بشكل أساسي على دهون صحية. يعتقد معظمهم أن الدهون المشبعة ليست صحية. 

مشكلة الدهون المشبعة هي أنها تؤكل بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

 تحتاج إلى حوالي 15-20 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا.

أما البروتين فهو 4.3 جرام و 73 سعرة حرارية لكل جناح.

 

أفضل طريقة لأكل أجنحة الدجاج وأكثرها وعيًا بالصحة هي تحميصها أو شويها .

 
يعتقد الكثير من الناس نفس الشيء ، العظام أفضل.

ستة أجنحة دجاج منزوعة العظم تحتوي على:

462 سعرة حرارية
36 جم إجمالي الدهون - 10 جم دهون مشبعة ،
23 جم كربوهيدرات
23 جم بروتين و
1176 مجم صوديوم.
 

الدجاج أجنحة الدجاج المشوية أجنحة دجاج اجنحة اجنحة الدجاج فوائد اجنحة الدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

مش المرتبات بس | زيادات جديدة تنتظر الموظفين في أبريل 2023

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

ترشيحاتنا

هبة السيسي تعلق على أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي

هبة السيسي: رانيا يوسف بتغير مني

شوبير يحسم الجدل بشأن رحيل سافيو وخلافه مع كولر

نجم الزمالك يقترب من الانضمام للأهلي |تفاصيل

صيف ساخن جدا |كولر يعلن الاستغناء عن عدد من نجوم الأهلي

إزاحة الستار عن ممر غامض في الهرم الأكبر .. أسراره حديث العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يعيد كتابة تاريخ الفراعنة .. ماذا نعرف عن الكشف الأثري الأخير بالأقصر؟

أقوى من الفياجرا.. تناول الفول الحراتي قبل العلاقة الزوجية لهذه الأسباب

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ