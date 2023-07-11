نشرة المرأة: طريقة عمل البان كيك.. ما هي مادة الكولاجين وأهميتها للجسم وأعراض نقصها.. تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

طريقة عمل البان كيك، هي وصفة شهية وسهلة التحضير تستخدم في إفطار الصباح أو غداء خفيف. البان كيك عبارة عن عجينة سائلة تحتوي على الحليب والبيض والدقيق والسكر والملح، يتم تحمير العجينة لعمل البان كيك على المقلاة حتى تصبح ذهبية اللون ويتم تقديمها مع العسل أو الشراب أو السكر البودرة والفواكه الطازجة.

يتساءل الكثير من الأشخاص هذا السؤال، ما هى مادة الكولاجين وما أهميتها للجسم؟

يجيب على هذا السؤال الدكتور عصام البلقي خبير جراحات التجميل من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ويقول، الكولاجين هو بروتين حيوي يوجد في الجسم البشري ويشكل حوالي 30٪ من إجمالي البروتينات في الجسم. ويتم إنتاج الكولاجين بواسطة الخلايا الحيوية المعروفة باسم الفيبروبلاست، ويتكون من سلاسل ببتيدية طويلة تتكوّن من الأحماض الأمينية المختلفة، مثل الجليسين والبرولين والليسين.

أعراض نقص الكولاجين فى الجسم، الكولاجين هو بروتين حيوي يوجد في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الجلد والشعر والأظافر والعظام والغضاريف والأوعية الدموية. وبمرور الوقت، يمكن أن ينخفض مستوى الكولاجين في



أجنحة الدجاج هي جزء من الدجاج يتكون من العضلات والعظام والجلد والشحم المحيط بالعضلات. وتعتبر أجنحة الدجاج وجبة شهية ومفضلة لدى الكثيرين، ويمكن إعدادها بعدة طرق، مثل الشوي والقلي والخبز في الفرن.