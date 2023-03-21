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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضعي مكونين من خزينة مطبخك على وجهك وشاهدي ماذا يحدث

بشرة
بشرة

يعتبر التقشير من العادات التجميلية الصحية التي تضمن للبشرة النضارة والمظهر الصحي المشرق، وذلك لأنه يخلصها من الخلايا الميتة ويحفز إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة خالية من العيوب. 

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تقشير  القهوة للبشرة

تعمل القهوة على تنظيف البشرة وتنقيتها، كما انها تساعد على تفتيح و توحيد لون البشرة وجعلها ناعمة متوردة، كما أن للقهوة دور في شد خلايا الجلد المترهلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

تقشير السكر  للبشرة

يعمل على تجديد وتقشير البشرة، فيمنحها النعومة والترطيب، ويزيل السموم والشوائب العالقة بها، ويقلل إحمرار وتهيج الجلد، كما أنه يقلل إفراز دهون الوجه.
 

طريقة التحضير والاستخدام:

1- نضيف نصف فنجان قهوة و نصف فنجان سكر.
2- نضيف ربع فنجان زيت زيتون.
3- نخلط كل المكونات معا حتى يصبح الخليط متجانس.
4- يوضع على الجسم مع التدليك بحركات دائرية لمدة خمس دقائق، ويترك لمدة 20 دقيقة بعدها يغسل بماء فاتر دون صابون.
5-كرريه مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة فاتحة،ناعمة ورطبة بأبسط التكاليف.

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