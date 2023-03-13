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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللبان الدكر.. وصفة شعبية لمعالجة التهابات البشرة والوقاية من الشيخوخة.. تعرف على فوائده

لبان الدكر مفيد جدا
لبان الدكر مفيد جدا لصحة الانسان

استُخدم لبان الدكر في وصفات الطب الشعبي، وتعددت طرق استخدامه بدءًا  بالمضغ  أو استخدام الزيت المستخلص منه، أواستخدامه كالبخور واستنشاقه وكذلك شرب منقوعه ، او اضافته الي مكونات أخرى في العلاج  ، وعلى الرغم من عدم وجود دراسات علمية كافية تُؤكّد الاستخدمات العديدة للبان الدكر، إلّا أنّ ذلك لا ينفي فوائده العديدة.

لذا فان شرب منقوع لبان الدكر قبل النوم له فوائد عظيمة على صحة الإنسان،  سواء للبشرة أو للجسم كله بصفة عامة.

حيث يساعد لبان الدكر على علاج التهابات البشرة والوقاية من الشيخوخة، كما يعمل على الاسترخاء والتخلص من الأرق.. ويعمل كذلك على تقوية الجهاز المناعي للجسم، بخلاف استخدامه في البخور لإعطاء رائحة ذكية في البيت.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية، ان لبان الدكر يعمل على ترطيب البشرة، ليجعل البشرة أكثر شباباً وصحة ، كما يستخدم "لبان الدكر" .

كما يحمى الجلد من أعراض وأمراض الشيخوخة لأنه يحافظ على الخلايا والأنسجة كما أنه يزيل تجاعيد البشرة والبقع البنية فى الوجه والهالات السوداء حول العين والبقع فى الخدين ويشد جميع الجلد فى الجسم .
ويستخدم كذلك كمطهر قوى للجروح ،  ويساعد الأنسجة الملتهبة على الالتئام ، ومضاد لألتهابات الجروح وشافى لها تماماً.
ويمنع  لبان الدكر الشعور بالغثيان، ويحارب الأرق والتوتر النفسي ويساعد على النوم العميق والمريح، لذلك ينصح به في المراحل والأشهر الأولى من الحمل.

ويخلّص لبان الدكر الجسم من السموم، ويعالج السعال ، ويعمل على تسكين ألم الأسنان وتقرحات اللثة والفم.، كما يقوم بدور فعال في  تهدءة القولون العصبي، والألم الفظيع الذي ينتج عنه نتيجة أكل بعض البقوليات.

وقد أثبتت الدراسات أن شرب  منقوع "لبان الدكر" المغلي  يوميا، تساعد على التخفيف من الصداع، الذي يحدث فجأة في حالة ارتفاع وانخفاض ضغط الدم .

ويساعد لبان الكر كذلك على تحسين كفاءة وقدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية، والتخفيف من أعراض الإسهال والانتفاخ والمغص.، تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة.

كما يساعد المرضي الذين يعانون من الربو، ومن ضيق التنفس..حيث يعمل على توسعة الشعب الهوائية، ويحسن التنفس في حالة استخدامه أربع مرات يوميا ، و يقوم  على تخفيض  مستوبات السكر في الدم .

كما ان لبان الدكر له فوائد رائعة للشعر، إذ يعمل على تقوية جذور الخصلات، ويمنع تساقطها، ويزيل "لبان الدكر" قشرة الشعر، ويطهّر فروة الرأس من الفطريات والبكتيريا .

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