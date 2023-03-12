ندوة حول مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالعريش

نظمت الإدارة الصحية بالعريش محافظة شمال سيناء ، ندوة توعية للسيدات بمركز حضري العبور، حول مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالعريش، لبيان أهمية الكشف الطبي للمقبلين على الزواج للاطمئنان على صحة الأطفال المستقبلين، وضمان عدم نقل الأمراض الوراثية لهم والناتجة عن زواج الأقارب في كثير من الأحيان.



وأكد مسئولو الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش أنه تم وقف العمل بالوحدات الصحية لإصدار شهادة فحص المقبلين على الزواج بالطريقة والصيغة القديمة، وأن الفحص الطبي وإصدار الشهادة بمركز حضري وسط المدينة.

صالحة لمدة ٦ أشهر



وأكد مسئولو الثقافة الصحية، أن إجراءات استخراج الشهادة منذ التقدم للحصول عليها من المقبلين على الزواج، حتى استلامها تستغرق 15 يوما، و أن الشهادة صالحة لمدة 6 أشهر.

وأكدوا، أن الغرض من استخراج هذه الشهادة الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية والمعدية وغير السارية وتقييم الصحة النفسية للمقبلين على الزواج وجعل مصر خالية من هذه الأمراض و الحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب و التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج والوصول لأسرة مستقرة ناجحة تنفيذاً لرؤية الدولة واتجاهها في تحقيق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



كما أنه لا يوجد مانع للزواج أيا كانت نتيجة الفحوصات، وأن نتيجة التحاليل في غاية السرية، وتصل كل طرف على حدة على رقمه الشخصي، حيث لا يتم تسليم الشهاده إلا لصاحبها شخصياً.



وتبلغ تكلفة الفحوصات الطبية للفرد الواحد 180 جنيها بالإضافة إلى 40 جنيها قيمة استخراج الشهادة.