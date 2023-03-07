محافظ شمال سيناء: إنشاء شبكة جديدة للمياه بالعريش بتكلفة 866 مليون جنيه

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك طفرة في قطاع مياه الشرب علي مستوي مراكز المحافظة، حيث تم إنشاء شبكة جديدة للمياه في مدينة العريش بتكلفة 866 مليون جنيه لتنتهى كل مشاكل المياه بالعريش، حيث يتم الاعتماد على توفير مياه الشرب بالمحافظة من خلال محطة الضخ بالقنطرة عن طريق خطين بالمحافظة خط 700 ملليمترا حتى بئر العبد، وخط آخر الى العريش والشيخ زويد ورفح بقطر 1000 ملليمتر.





ولفت إلي أنه تم رفع كفاءة محطتين لتحلية المياه برفح بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا ، ومحطتين أخرتين بالشيخ زويد بطاقة 10 آلاف مترا مكعب، وفى العريش 4 محطات بطاقة 25 ألف مترا مكعبا من المياه، وفى بئر العبد جار إقامة محطة مياه بها، أما في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء فقد تم إنشاء 14 محطة لتحلية الآبار من خلال معونة أمريكية.



محطة المياه العملاقة



وأكد المحافظ، الانتهاء من المرحلة الأولي من محطة المياه العملاقة التي تعمل بطاقة 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، حيث تصل المرحلة الأولى 100 ألف متر مكعب فى اليوم يتم توزيعها على العريش بواقع 60 ألف مترا مكعبا وكل من الشيخ زويد ورفح بواقع 20 ألف مترا مكعبا لكل منهما ، وجارى استكمال المحطة بكامل طاقتها ( 300 ألف متر مكعب يوميا ) ويتم إعادة توزيعها على العريش والشيخ زويد ورفح الى جانب تخصيص كمية كبيرة منها لوسط سيناء.

مشيرا إلى أنها تعد أكبر محطة لتحلية المياه فى مصر والشرق الأوسط .