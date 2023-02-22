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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منحة لشباب الخريجين بسيناء على استخدام  نظم المعلومات الجغرافية 

منحة شباب الخريجين
منحة شباب الخريجين بسيناء

 

أعلنت  محافظة شمال سيناء، عن إتاحة  منحة لشباب الخريجين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS .،و التقديم للمنحة بمقر مركز التنمية البشرية والحاسب الآلي بمجلس مدينة العريش.

 

مؤهل عالي

 

وقد تحددت شروط التقدم للمحة التي تستمر ثلاثة أشهر،  أن يكون المتقدم  حاصلا علي مؤهل عالي  من خريجي أعوام 2013 حتى 2022م.
وان يكون لديه خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبشرط الحصول على دورة مجموعة Office كاملة مع الألمام الجيد بتطبيقاتها ، وإجادة التعامل مع شبكة الانترنت الألمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة ( الألمام بمفاهيم نظم المعلومات الأساسية - أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها المختلفة - إجادة اللغة الأنجليزية )، وتواجد سيرة ذاتية وصورة من الشهادات الحاصل عليها و2 صورة شخصي.

كما يجتاز المتدرب للحصول على الدورةالمقابلة الشخصية  أونلاين في مجال التخصص، والتأكد على المرشحين إحضار صور  معتمدة من الشهادات التي حصل عليها، وتقديم إقرار من المرشح بأنه لا يعمل بالجهاز الحكومي أو القطاع الخاص وبأنه لم يسبق له الحصول على هذه المنحة من قبل.. حيث يبدا التقديم للمنخة  من 2023/2/20 حتى 2023/3/6م .
ويمكن التسجيل على الربط التالي : 
https://forms.gle/UiBg3d6t9Mp9wWQi9

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سيناء شباب الخريجين نظم المعلومات منحة

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