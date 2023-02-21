محافظ شمال سيناء: سحب المخصصات المالية للمشروعات المتعثرة

طالب اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بوضع آليات لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة والجهات المركزية، حيث سيتم سحب المخصصات المالية للمشروعات المتعثرة.

لجنة لمتابعة التقارير



لافتاً إلي ان المشروعات تعد متعثرة إذا كانت نسبة التنفيذ اقل من ٥٠٪،وهو ما يعني عدم قدرة الجهة علي إدارة المخصصات المالية.

وستقوم الوزارة التنمية المحلية بإرسال لجنة لمتابعة التقارير المرسلة عن نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ومدي مطابقتها لنسب التنفيذ علي ارض الواقع.

وقرر المحافظ ، ربط تقارير الكفاية لمديري مديريات الخدمات بنسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية.

و أعلن المحافظ عن قيام أي جهة ببناء مشروع غير سكني يتم التعامل معها طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وليس طبقا لقانون البناء الجديد.

ومن جانبه.. أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة ، للعام المالي الحالي بلغت مليارا و82 مليونا و112 ألف جنيه، وأنه بعد حصول المحافظة على حافز التميز أصبح إجمالي الخطة الاستثمارية مليار و123 مليونا 112 ألف جنيه.