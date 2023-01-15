محافظ شمال سيناء: تنفيذ أعمال تطوير مستشفى العريش العام على 4 مراحل

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن أعمال تطوير المستشفى العام مقسمة علي أربعة مراحل ، الأولى منها تشمل تطوير الدور الأرضي والأول بمبنى الطوارئ، وكذا تطوير محطة طلمبات الحريق الرئيسية، ومحطة كهرباء مبنى الطوارئ، إلى جانب زيادة سعة خزان الأكسجين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال هذه المرحلة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن استحداث مبنى للغسيل الكلوى، بحيث يحتوي على 85 ماكينة غسيل كالتالي: 77 ماكينة بوحدات الغسيل الكلوي، و 4 ماكينات غسيل لأسرة العناية المركزة، إلى جانب 4 ماكينات غسيل بغرفة العزل، وكذا إنشاء خزان الحريق.،وجارى استكمالها.

مبنى الطواريء

و أشار إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تنفيذ أعمال لتطوير الدورين الثاني والثالث بمبنى الطوارئ بعد إخلاء الغسيل الكلوي، وإنشاء مبنى اداري كإمتداد لمبنى الإقامة.

وقال إن المرحلة الرابعة تتضمن رفع كفاءة أنظمة الكهرباء والتيار الخفيف، وأنظمة الحريق والتكييف للمباني الأربعة الآتية: مبنى العيادات الخارجية ، ومبنى دار الضيافة ، ومبنى مبيت الممرضات ، ومبنى المعامل المشترك .

كما تتضمن أعمال المرحلة الرابعة ، مد شبكات الإطفاء والتكييف لبعض الأماكن بالمبنى الرئيسي بإجمالي مسطح يصل إلى 2500م2، إلى جانب تطوير الموقع العام وإنشاء كافيتيريا.