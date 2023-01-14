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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية لخدمة المجتمع

إنتاج مزارع جامعة
إنتاج مزارع جامعة العريش من الخضروات

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أن قرار إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية لخدمة المجتمع السيناوي، لافتا إلى أن جامعة العريش أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2016 بعد فصلها عن الجامعة الأم "جامعة قناة السويس"، وذلك تماشيا مع خطة الدولة في التنمية الشاملة لشمال سيناء.

١١ كلية 

من جانبه.. قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إن عدد طلاب الجامعة يبلغ حاليا 7292 طالبا وطالبة وتضم 11 كلية، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية، إلى جانب مجمع للمدرجات، بالإضافة إلى المعامل المركزية لكلية الطب، فضلا عن وجود مزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالي سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية في المدينة بأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العام المقبل سيشهد تخريج أول دفعة من كلية الطب البيطري، مشيرا إلى أن كلية الطب البشري بدأت الدراسة هذا العام، ويلتحق بها حاليا 150 طالبا؛ ونستهدف توفير كوادر طبية عالية المستوى للمحافظة.

  كما تقوم الجامعة بدور تنموي كبير، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية، وكان آخرها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.. حيث  وقعت الحامعة ، عددا من البروتوكولات مع عدد من الجهات البحثية والوزارات المختلفة، لتفعيل هذا الدور المجتمعي وخدمة أهالي سيناء، وتقديم خطط العمل، ومختلف المجهودات التي تقوم بها كليات الجامعة لتعزيز قيمة البحث العلمي وكيفية الاستفادة منه في خطط تنمية سيناء، والاستفادة من الجامعة كبيت للخبرة في شمال سيناء.
 

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