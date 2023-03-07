برنامج ندوات لتوعية طلاب شمال سيناء بمخاطر الأزمات والكوارث

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اليوم ، وفداً من إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية ، لتنفيذ برنامج ندوات عن مخاطر الازمات والكوارث ، بمدارس المحافظة، تحت إشراف العميد أحمد مصطفى مدير ادارة الحماية المدنية.

تعاون مشترك:

وتم الإتفاق على تنفيذ برنامج الندوات بالتعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم وبين إدارة الحماية المدنية ،لتوعية الطلاب بمخاطر الحرائق والزلازل والكوارث .

ويشمل البرنامج زيارة مدرستي الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية للغات ،ومدرسة الشهيد أ.ح أحمد شحاته عبدالمقصود الرسمية المتميزة للغات بصحبة محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات .