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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«مشروعات التنمية صفحة جديدة في سجل أرض الفيروز».. سلسلة محاضرات بجامعة العريش

محاضرة حول مشروعات
محاضرة حول مشروعات التنمية على أرض الفيروز

تنظم كلية الآداب بجامعة العريش بمحافظة شمال سيناء سلسلة محاضرات لطلبة الكلية حول “مشروعات التنمية صفحة جديدة على  أرض الفيروز”، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والدكتور عثمان محمد عثمان، عميد الكلية. 

والتقى الدكتور حاتم سلامة، أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، مجموعة من الطلاب بالكلية، وألقى محاضرة حول الإنجازات التي تحققت على أرض سيناء، والمشروعات القومية المنتظر تحقيقها خلال المرحلة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

النصر على الإرهاب

وأشاد “سلامة” بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي النصر على الإرهاب والاستعداد لاحتفالية بهذا النصر على أرض الفيروز.

وأشار إلى زيارة  رئيس الوزراء يرافقه سبعة من الوزراء وما تحمله هذه الزيارة من رسائل، وثمَن دور مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمتطوعين من أفراد المجتمع السيناوي في تجميل مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

ونوه إلى مبادرات “العريش جميلة” و"معًا نبني بلدنا" و"الشيخ زويد تبتسم"، والتي تظهر مدى المشاركة المجتمعية في نظافة وتجميل شوارع والميادين العامة، خاصة بمدينة العريش العاصمة.

وانتقل سلامة بحديثه إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 مليون شجرة”، والتي حظيت فيها أرض الفيروز بـ 113.4 ألف شجرة.

ونصح الطلاب بالاعتزاز بوطنهم والعمل على رفعة شأنه والتطلع إلى غد أفضل في ظل قيادتنا السياسية الحكيمة.

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