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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصفة سحرية لعلاج ضغط الدم والدهون في الشريان ..من حكيم البادية

احمد صالح
احمد صالح

الشيخ احمد صالح  الملقب بطبيب البادية  الذي يدرس الاعشاب الطبية من سنوات طويلة و يجوب الوديان والجبال للبحث عن الاعشاب الطبية والعطرية التي تشتهر بها مدينة سانت كاترين .
و قدم طبيب البادية  الشيخ  احمد صالح 
وصفة سحرية لعلاج ضغط الدم و تسليك الشرايين  والقضاء علي الدهون .
وقد التقي موقع " صدي البلد " الاخباري مع الشيخ احمد صالح  طبيب البادية  والذي كشف عن وصفة جديدة سحرية لعلاج ضغط  وعلاج الدهون .
وكشف   احمد صالح طبيب البادية عن وصفة سحرية  لعلاج ضغط الدم وعلاج الدهون في الدم وهي عن طريق  ٢٥٠ جرام زيت زيتون طبيعي  مع إضافة ليمون مع الثوم بعد ضربه في الخلاط  مشيرا إلي أنه يتم تناول معلقة صباحا ومساء  ويمكن أيضا تناول معلقة ظهرا  ليبقي ثلاث مرات  وأوضح طبيب البادية أن العلاج يستمر لمدة ٤٠ يوما  مشيرا  إلي أنها وصفة سحرية ومجربة لعلاج  ضغط الدم والدهون في الدم 

احمد صالح

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طبيب البادية سان كاترين أحمد صالح الأعشاب وصفة سحرية

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