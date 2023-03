الأولى من ذوي البشرة السمراء.. مصممة أزياء Black Panther تفوز بالأوسكار الثانية لها

3/13/2023 4:47:28 AM

الإثنين 13/مارس/2023 - 04:47 ص 3/13/2023 4:47:28 AM

فازت روث إي كارتر، بثاني جائزة أوسكار لها كافضل مصممة أزياء عن الجزء الثاني من فيلم Black Panther، وشكرت الأكاديمية على منحها شرف أن تكون أول سيدة من ذوى البشرة السمراء تحصد 2 من التماثيل الذهبية.

حصد فيلم نتفليكس، الشهير All Quiet on the Western Front ثاني جائزة أوسكار متوقعة له الليلة، ونال أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، بعدما نال إعجاب النقاد على مدار موسم الجوائز، بعدما حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي.

قائمة ترشيحات أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

Argentina, Argentina, 1985

Belgium, Close

Germany, All Quiet on the Western Front

Ireland, The Quiet Girl

Poland, EO

ترشح فيلم نتفليكس الألماني All Quiet on The Western Front، وفاز بالعديد من الجوائز هذا العام، لكن تتويجه الأكبر هو وجوده على رأس قائمة ترشيحات الأوسكار لأفضل عمل هذا العام، وتهديده لكل الأفلام القوية المتنافسة لكونه الأقرب للتمثال الذهبي.