روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن



أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن هناك رغبة من الجانبين الروسي والأمريكي في تجاوز الإرث السام الذي خلفته الإدارة الأمريكية السابقة.

وقال السفير الروسي في واشنطن ردا على سؤال حول التقدم في المحادثات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة: نحن نبذل جهدنا لكن لا توجد اختراقات كبيرة حتى الآن.

واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأزمة الأوكرانية صعبة التسوية وكان ينبغي لها أن تكون الأسهل .

وقال ترامب في تصريحات له إنه "لا ينوي إضاعة الوقت" متوقعا إحراز تقدم بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع.

وأضاف : الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانات هائلة لبناء علاقات تجارية ممتازة.

وتابع : إن فرض عقوبات ثانوية على موسكو سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي ولكن واشنطن "ربما لن تضطر إلى ذلك".

وختم : لوكاشينكو متفائل للغاية بشأن القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا.