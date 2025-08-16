قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. طرق سهلة لتعويض ما فاتك
نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو
مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور
الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك و جائزة للفائز
روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
تكريم 12مبدعا بينهم هاني شنودة .. انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى
ترامب : أمريكا وروسيا تتمتعان بإمكانات هائلة لبناء علاقات تجارية ممتازة
لحماية سيارتك.. 5 أخطاء لا تقع فيها خلال فصل الصيف
محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب
بحضور مي سليم وميس حمدان .. فريق واما يتألقون بحفل رأس الحكمة| صور
أخبار العالم

روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن

روسيا
روسيا
محمود نوفل

 
أكدت السفارة الروسية   في واشنطن أن هناك رغبة من الجانبين الروسي والأمريكي في تجاوز الإرث السام الذي خلفته الإدارة الأمريكية السابقة.

وقال السفير الروسي في واشنطن ردا على سؤال حول التقدم في المحادثات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة: نحن نبذل جهدنا لكن لا توجد اختراقات كبيرة حتى الآن.

واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أن الأزمة الأوكرانية صعبة التسوية وكان ينبغي لها أن تكون الأسهل .

وقال ترامب في تصريحات له  إنه "لا ينوي إضاعة الوقت" متوقعا إحراز تقدم بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع.

وأضاف : الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانات هائلة لبناء علاقات تجارية ممتازة.

وتابع : إن فرض عقوبات ثانوية على موسكو سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي ولكن واشنطن "ربما لن تضطر إلى ذلك".

وختم  : لوكاشينكو متفائل للغاية بشأن القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا.

