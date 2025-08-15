خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو

كشفت الفنانة السورية وفاء موصللي عن موقف شخصي صادم عاشته في إحدى مراحل حياتها، عن زواجها.

وقالت وفاء موصلي في تصريحات متلفزة،: “إذا بحكي لك شغلة حتتفاجأ كثير… في سنة من السنوات، إجت لزوجي دعوة للسفر إلى هولندا للخضوع لدورة تدريبية للأطباء. ذهب هناك، وفي ذلك الوقت كنا قد قررنا أن أحمل".


واستطردت قائلة:"وعندما كنت في الشهر الخامس من الحمل، اكتشفت الأمر… الطفل في هذه المرحلة لا يمكن التخلي عنه، وكنت متضايقة جداً وحزينة.. لكنني في لحظة رأيت زوجي مكسوراً… كان حباً حقيقياً وصعباً، وأنا لست متجمدة المشاعر".


وعندما قاطعها المحاور متسائلاً: “لكن تقولين حب… وليس خيانة؟”، أوضحت وفاء موصللي: “لا، لم تكن خيانة. الخيانة يمكن أن تحدث في حالة عابرة، أما هنا فقد كان حباً حقيقياً… حب لممثلة وسلافية".

وعندما سألها: “هل يمكن للإنسان أن يحب شخصين في الوقت نفسه؟”، ردت: “أنا لست في قلبه، لكن هو كان يعرف أنني زوجته… وهي كانت متزوجة أيضاً".

وأضافت وفاء موصللي أنها رغم الألم، حاولت التخفيف عن زوجها في تلك المرحلة: “في البداية انجرحت كثيراً، وكنت لا أريد أن تأتي ابنتي إلى الدنيا وأبوها غير موجود.. كان موقفاً صعباً، لكن الأصعب أن أرى هذا الإنسان مكسوراً".

